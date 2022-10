Il Bari batte il Venezia e vola primo. Tris Ternana, pari Parma

La quarta vittoria di fila lancia il Bari in vetta alla classifica di Serie B a 18 punti: 2-1 in casa del Venezia grazie alle reti di Antenucci e Cheddira (rigore). Tiene la scia la Ternana che con una grandissima prova stende 3-0 il Palermo e sale al secondo posto (16 punti): rovesciata di Partipilo, prodezza di Palumbo e tris dell'ex Lazio Raul Moro. Raggiunto quindi il Brescia, fermato sull'1-1 dal Cittadella. Pisa-Parma non vanno oltre lo 0-0, mentre il Modena mette a segno il colpo in casa dell'Ascoli (1-2).

Venezia-Bari 1-2

Il primo tempo regala emozioni e brividi ma non i gol, con le due squadre che ci provano e creano, ma che non riescono a superarsi. Il Bari sfiora il vantaggio almeno in un paio di situazioni, il Venezia risponde e si rende pericoloso ma senza fortuna. La ripresa si apre col gol: appena 25 secondi e una giocata perfetta del Bari apre la strada al timbro di Antenucci. L'1-0 regge fino al 70' quando, dagli sviluppi di calcio d'angolo, Ceccaroni trova il tempo per lo stacco vincente. All'83' il risultato cambia ancora: Cheddira si procura e calcia il rigore del nuovo sorpasso, realizzando il suo ottavo centro in campionato.

Ternana-Palermo 3-0

Gioca molto meglio la Ternana che organizza cinque palle da gol nella prima frazione ma non riesce a sfondare, rispetto all'unica costruita dal Palermo (in ombra Brunori). Al 57', al settimo tentativo, la squadra di Lucarelli passa: meravigliosa rovesciata di Partipilo. Al 77' Palumbo chiude i giochi con un'altra prodezza, mentre il tris lo cala l'ex Lazio Raul Moro nei minuti di recupero.

Pisa-Parma 0-0

Una traversa e un incrocio dei pali bloccano il Pisa nel primo tempo sullo 0-0 e salvano il Parma, orfano di Buffon, infortunato. Nella ripresa la sostanza non muta e l'equilibrio non si spezza, nonostante i tentativi delle due squadre. Alla fine la gara si chiude senza reti.

Brescia-Cittadella 1-1

Il Brescia trova il vantaggio intorno alla mezz'ora grazie ad Ayé, che nel giro di due minuti prima va vicino al gol di testa e poi su un'azione simile, da calcio di punizione, si ripete e stavolta incorna in rete firmando l'1-0. Il Cittadella pareggia al 70' grazie al bellissimo mancino di Antonucci, che si gira e spara all'incrocio l'1-1.

Ascoli-Modena 1-2

Al 26' l'Ascoli rompe l'equilibrio e con Dionisi si porta avanti, tap-in facile su suggerimento di Botteghin: in un primo momento la bandierina dell'assistente annulla il gol, ma il check del Var inverte la decisione e convalida la rete. Il pareggio del Modena arriva nel secondo tempo quando Falcinelli, entrato proprio ad inizio ripresa, scappa in profondità e in diagonale mette in porta l'1-1 al 54'. L'Ascoli al 74' resta in dieci per l'espulsione di Bellusci e paga fisicamente, incassando al 90' la beffa: Diaw se ne va e segna l'1-2 finale.

