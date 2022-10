Serie B, Perugia a picco: il Sudtirol vince 2-1 al Curi

PERUGIA - Al Curi il Perugia affonda contro il Sudtirol . La squadra di Bisoli vince 2-1 con le reti di Mazzocchi e Carretta nel finale, di Melchiorri il momentaneo pareggio. I Grifoni di Silvio Baldini , al quarto ko consecutivo, sono ultimi in classifica con 4 punti. Il Sudtirol viaggia in zona playoff con 14 punti assieme al Cagliari .

Classifica Serie B

Primo Tempo: Sudtirol avanti con Mazzocchi, il Perugia fa fatica

Al 13' Sudtirol subito in vantaggio: cross di De Col dalla destra, Mazzocchi di testa indisturbato incorna in rete. Il Perugia fatica a reagire, i ritmi sono blandi, la gara non decolla. Al 24' Schiavone ci prova direttamente dalla bandierina, ma Gori è attento e non si fa sorprendere. Al 28' il Sudtirol riparte ma la conclusione di Schiavone è debole e Gori para facilmente. La prima frazione termina sull'1-0.

Secondo tempo: reazione Perugia ma non basta. Carretta lancia il Sudtirol

La reazione del Perugia arriva al 5': Melchiorri riceve palla, aggira un avversario e fa partire un gran destro da fuori area che si infila alla sinistra di Poluzzi: 1-1. Al 27' occasione Perugia con Di Carmine: Poluzzi esce malamente ma l'attaccante numero 18 dei padroni di casa spreca malamente sul fondo a porta vuota. Ne finale il Sudtirol trova la zampata vincente: al 41' Carretta porta avanti i suoi: invenzione di Casiraghi, tocco sottoporta facile per il numero 10 degli ospiti.

Perugia-Sudtirol: tabellino e statistiche