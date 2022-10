Guardate Lucarelli in curva per tifare Livorno

TORINO - E’ una passione antica, anzi: è “la passione” di Cristiano Lucarelli; il tifo per il Livorno . La squadra, non a caso, in cui volle giocare da bomber e capitano a costo di rinunciare “al mliardo” (delle vecchie lire) che gli garantiva allora il Torino.

Lucarelli padre e figlio

La passione non scema: ora che nel Livorno ci gioca il figlio Mattia, nel campionato di Eccellenza, Cristiano non ha perso l’occasione per andare a tifare con gli amici ultras amaranto a Città di Castello, non lontano dalla “sua” Terni che ha portato al comando della Serie B. La gara è andata male (sconfitta 2-1) per i colori amaranto, ma i tifosi del Livorno hanno comunque vissuto una domenica di grande identità labronica insieme con uno dei suoi giocatori più illustri.