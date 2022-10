Branca e la scarpata in testa all'avversario: la decisione del Giudice Sportivo

TORINO - Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alle squalifiche dopo l'ultimo turno di campionato. Maxi squalifica per Simone Branca del Cittadella. Sono quattro i turni di stop “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con forza un avversario all’altezza della nuca facendolo cadere a terra, per avere, inoltre, calpestato volontariamente con i tacchetti della scarpa la tempia destra e la mano del medesimo avversario ancora terra, senza conseguenze lesive”. Sei giocatori sono stati squalificati per un turno: Bani (Genoa), Ceccaroni (Venezia), Danzi (Cittadella), Gondo (Ascoli), Diaw (Modena), Marin (Pisa). Tra i tecnici, appiedato per un turno Bovo (Cagliari). Per quanto riguarda le società, ammende a Brescia (10.000 euro), Modena (3.500 euro), Reggina (3.000 euro), Como (1.500 euro), Benevento (1.000 euro).