Magia Nicolussi Caviglia, il Sudtirol vola! Cannavaro ko, cinquina De Rossi

BRESCIA - Sabato della 10ª giornata di Serie B che vede il Parma cadere per 1-0 a Bolzano contro il Sudtirol che grazie al gol del giovane, di proprietà della Juventus, Nicolussi Caviglia (29') supera i gialloblù in classifica al 7° posto (17 punti a 16). Tutto facile per la Spal di Daniele De Rossi che domina 5-0 il Cosenza e torna a vincere dopo 2 pareggi e 2 sconfitte. Bene anche il Como che supera per 2-1 il Benevento di Fabio Cannavaro (al 2° ko consecutivo) e lo raggiunge a quota 9 punti.

Sudtirol-Parma 1-0, tabellino e statistiche

Serie B, la classifica

Frosinone, che colpo al 92': Bari ko 1-0!

Il Frosinone batte in pieno recupero il Bari per 1-0 grazie alla rete di Borrelli al 92'! Un successo che porta il Frosinone a quota 21 punti e momentaneamente (in attesa di Ternana-Genoa, ore 16:15) in testa alla classifica. Il Brescia manca una ghiotta occasione pareggiando 1-1 in casa contro il Venezia con il pareggio degli ospiti all'88' firmato Crnigoj. Un pari che va stretto ai ragazzi di Clotet visto anche i risultati delle altre partite come la Reggina, nell'ultima di Ribery, che cade clamorosamente in casa 3-2 contro il Perugia ultimo in classifica (e reduce da 4 ko consecutivi).

Frosinone-Bari 1-0, tabellino e statistiche