Diretta Bari-Ternana ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BARI - Il Bari ospita la Ternana nella partita che apre l'11° turno del campionato di Serie B. La formazione di Mignani è a caccia del riscatto dopo aver perso le ultime due partite, contro Frosinone e Ascoli, e condivide il quarto posto in classifica con la Reggina a quota 18. La squadra di Lucarelli (squalificato) ha perso in casa contro il Genoa nell'ultimo turno dopo 5 vittorie consecutive ed è in terza posizione con 19 punti. La partita in programma allo stadio San Nicola è una super sfida di alta classifica, seguila in tempo reale sul nostro sito.