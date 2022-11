Pippo Inzaghi si prende il secondo posto: 2-1 Reggina sul Genoa

REGGIO CALABRIA - Si conclude con la vittoria per 2-1 della Reggina sul Genoa il posticipo della 12esima giornata di Serie B . Un big match che non tradisce le aspettative e regala molte emozioni e colpi di scena, concluso con l'aggancio al secondo posto dei calabresi proprio sui liguri.

Reggina-Genoa, primo tempo di emozioni

A sbloccare la gara sono i padroni di casa, che dopo un quarto d'ora passano avanti con il secondo gol stagionale di Canotto. Un gioello, con l'esterno che scatta sul filo del fuorigioco su passaggio di Mayer e dopo una meravigliosa azione personale lascia partire un diagonale di destro sul quale non può fare niente Semper. Al 33' arriva la risposta di Mattia Aramu, che fa 1-1 alla prima vera occasione della partita per il Genoa con il suo primo gol in questo campionato, un colpo di testa su cross dalla destra deviato da Gagliolo. Neanche il tempo di mettere la palla al centro che la Reggina riparte a testa bassa con Rivas: l'ecuadoregno parte in serpentina dalla sinistra, entra in area al 35' infilandosi tra Sabelli e Bani e cade a terra: è rigore per l'arbitro Maresca, serve però un lunghissimo controllo del Var per confermare la decisione e solo al 42' Menez si presenta sul dischetto. La sua conclusione dagli undici metri è però debole e centrale, così Semper può respingere senza problemi lasciando il risultato in parità. Per il francese ex Milan e Roma è il secondo penalty fallito da quando veste la maglia della Reggina.

Hernani la decide dal dischetto

Nel secondo tempo, dopo appena 7 minuti, i calabresi di Pippo Inzaghi hanno una nuova opportunità dagli 11 metri, per un fallo di mano in area di Czyborra. Questa volta dell'esecuzione se ne occupa Hernani, che spiazza Semper e riporta avanti i suoi. Questo è il gol che regge fino alla fine, perché la Reggina si difende con le unghie e con i denti (soffrendo negli 8 minuti di recupero), senza concedere delle grosse occasioni al Genoa e prendendosi il secondo posto in classifica di Serie B.