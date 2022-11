Cannavaro prima gioia in casa di De Rossi! Inzaghi e Pecchia inseguono Grosso

FERRARA - Nel sabato pomeriggio della 13ª giornata di Serie B , iniziata ieri sera con la vittoria del Frosinone sull'Ascoli , Fabio Cannavaro batte in rimonta Daniele De Rossi nel derby tra campioni del mondo 2006 e trova il suo primo successo sulla panchina del club campano: il Benevento supera infatti la Spal per 2-1 e ritrova un trionfo in campionato che mancava addirittura dallo scorso 3 settembre (2-1 contro il Venezia) dopo 4 sconfitte e altrettanti pareggi. I padroni di casa vanno in vantaggio con un super gol di Salvatore Esposito al 10', ma nel secondo tempo pagano a caro prezzo l'inferiorità numerica, maturata con l'espulsione di Patryk Peda (62'). La formazione campana riesce ad approfittare al meglio dell'uomo in più, ribaltando il risultato in appena 3 minuti con Capellini (74') e La Gumina (77'). Vince anche il Parma di Pecchia , che al Tardini si impone per 3-1 sul Cittadella : le reti ducali portano le firme di Del Prato (17'), Drissa Camara (57') e Benedyczak (67'). Al 71' Antonucci segna l'unico gol ospite. I ducali rilanciano così le proprie ambizioni nella corsa alla promozione salendo a quota 22 punti in campionato.

Vince la Reggina di Inzaghi, che si impone per 2-1, in trasferta, contro il Venezia: padroni di casa in vantaggio con la rete con Pohjanapalo (10'), ma nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato, con Canotto (55') e Hernani (76'). I granata restano quindi in solitaria al 2° posto in classifica con 25 punti. Perde invece il Palermo di Corini, per 3-2, contro il Cosenza: alla squadra rosanero non basta la doppietta del solito Brunori (41' e 59'). Per i padroni di casa decidono i gol di Aldo Florenzi (45'+1'), Rigione (56') e Larrivey (63'). Bari e Sudtirol pareggiano 2-2 rimanendo a distanza di un solo punto in campionato, 21 a 20. I biancorossi di Mignani ringraziano Di Cesare e Salcedo, che annullano il doppio vantaggio ospite firmato da Tait e Odogwu. Il Cagliari pareggia 1-1 contro il Pisa, con Lapadula che al 67' rimette in parità la gara dopo il vantaggio nerazzurro siglato da Morutan (50'). Termina con lo stesso risultato anche Modena-Perugia: Tremolada al 45' risponde al vantaggio ospite siglato da Di Carmine (37').

