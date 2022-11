Serie B, il Pisa centra il nono risultato utile di fila: Ternana travolta 3-1

Primo tempo: Tramoni, Beruatto e Barba travolgono la Ternana, ma Partipilo accorcia

Parte a razzo la Ternana che impone subito ritmi e tempi di gioco, con il Pisa che però al 10' riesce a farsi vivo con un tiro di Torregrossa che viene respinto. Al 13' Pisa ancora in avanti con Tramoni, che prova di esterno a servire Torregrossa, ma l'attaccante viene anticipato e chiuso in calcio d'angolo da Mantovani. Sono le prove al gol nerazzurro che arriva sei minuti dopo: Morutan va via in campo aperto, punta l'area di rigore, mette a sedere un paio di avversari e poi serve un pallone d'oro a Tramoni che fa centro: 1-0. La Ternana non reagisce e il Pisa sfiora il raddoppio con una grande conclusione di Mastinu che Iannarilli alza in corner. Un giro di lancette e la squadra di D'Angelo va ancora vicina al gol con Barba, che in rovesciata colpisce la traversa. Gol che arriva poco dopo sugli sviluppi di un corner con Beruatto che tutto solo ha il tempo di prendere la mira e trafiggere Iannarilli per il (2-0). Il gol è pesante per la Ternana, che nonostante ciò al 37' si fa pericolosa con un colpo di testa di Partipilo da distanza ravvicinata: gran parata di Livieri. Il Pisa però dilaga al 40' con Barba, che appostato sul secondo palo, da due passi, mette dentro. Tutto finito? Nemmeno per sogno, perchè proprio sul gong di frazione gli umbri accorciano con Partipilo, andando così al riposo sul pariziale di 3-1.



Secondo tempo: gli umbri spingono ma il gol non arriva. Il Pisa festeggia i tre punti

Umbri pericolosi in avvio di secondo tempo con Falletti che calcia in diagonale dal limite dell'area, ma la palla termina a lato non di molto. Risponde il Pisa con Tramoni che prova una conclusione a giro sul secondo palo: palla fuori di un nulla. Le emozioni fioccano e sul capovolgimento di fronte la Ternana sfiora il secondo gol con Partipilo che prova a piazzare il mancino, ma la palla sfiora il palo. Altro tentativo del Pisa in ripartenza poco dopo con Mastinu, ma Iannarilli si distende e fa sua la sfera. Al 34' la squadra di Lucarelli sfiora il bis, Pettinari svetta in area su cross dalla sinistra di Mantovani, palla fuori di pochissimo. Nel finale il Pisa si riaccende: prima con Beruatto che centra il palo, poi con Sibilli che chiama Iannarilli alla deviazione in corner e infine con un piattone di Touré. Al 49' Partipilo può riaprirla ma non è preciso e non centra lo specchio.