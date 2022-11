Serie B, il Venezia espugna Palermo 1-0 e respira: prima vittoria per Vanoli

Primo tempo: il Palermo non crea pericoli, il Venezia sfiora a più riprese il vantaggio. Un gran Pigliacelli tiene a galla i rosanero

Dopo dieci minuti di studio e ritmi bassi, all'11' è il Venezia a portare il primo vero pericolo. Broh perde palla sulla propria trequarti, Pohjanpalo serve Tessmann che calcia dai 20 metri: palla fuori di poco. Al 21', altra occasione per il Venezia con Johnsen, che scarica verso Andersen che va al tiro, ma Pigliacelli respinge. Il Palermo non riesce a rendersi pericoloso, Broh prova a suggerire per Brunori, ma la palla è facile preda di Joronen. Allora ci prova ancora il Venezia al 43' con Crnigoj che calcia di prima intenzione dal cuore dell'area di rigore, ma Pigliacelli compie un miracolo e mette in angolo. Sul susseguente corner, il pallone arriva al limite dell'area per Zampano, che calcia a botta sicura, con la sfera che sfiora il palo. Passa un minuto e i veneti vanno ancora vicini al gol con un tiro dalla distanza di Ceppitelli che finisce fuori di un nulla. La prima frazione termina così a reti bianche.

Secondo tempo: Pohjanpalo regala i tre punti al Venezia. Brunori sbaglia un calcio di rigore e i tifosi rosanero fischiano la squadra...

La seconda frazione si apre subito col botto. Retropassaggio errato del veneziano Candela, che lancia Brunori a tu per tu con Joronen che lo stende. L'arbitro prima concede il calcio di rigore, poi, dopo un consulto al Var lo toglie. I ritmi si alzano e il Venezia risponde con Johnsen, che suggerisce per per Pohjnapalo che calcia da posizione defilata, ma Pigliacelli è attento e respinge ancora. Al 20' il Venezia la sblocca. Sugli sviluppi di un corner, la palla termina sui piedi di Candela, che va al tiro: la sua conclusione viene deviata da Mateju che serve un assist a Pohjanpalo che da due passi non sbaglia: 0-1. Il Palermo ha subito l'occasione per pareggiare: cross dalla sinistra di Di Mariano, sulla traiettoria c'è Wisniewski che tocca con un braccio. L'arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Dal dischetto però Brunori non è freddo e si fa respingere il tiro, sulla ribattutta lo stesso attaccante non riesce a coordinarsi bene e spara alto. Poco dopo rosanero di nuovo a un passo dal pari. Cross dalla destra di Valente per Di Mariano che tira, ma Joronen c'è e respinge. Al 39' il Palermo pareggia i conti: mischia in area sugli sviluppi di un calcio di punizione, Bettella da posizione ravvicinata la mette dentro. Gol che però viene annullato per fuorigioco di Soleri.