Genoa, Blessin traballa e va in tilt: "Difendo i miei giocatori, ma sono dei dilettanti!"

PERUGIA - "Sono deluso dalla squadra. Sono abituato a proteggere sempre i miei calciatori. In questo momento, però, sembrano dei dilettanti, assolutamente dilettanti. Sono deluso dalla squadra e dai singoli. La squadra ha avuto grossi problemi, in particolare sulle seconde palle. Abbiamo giocato all’80%, il Perugia al 110%". È il durissimo sfogo di Alexander Blessin, tecnico del Genoa sconfitto di misura a Perugia (con gol di Olivieri, in Umbria in prestito dalla Juventus), ai microfoni di Sky Sport.