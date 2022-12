Diretta Venezia-Ternana ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VENEZIA - Il 15° turno del campionato di Serie B offre al Penzo la sfida tra Venezia e Ternana. Match delicato per due formazioni che in questo avvio di stagione hanno deciso di cambiare la guida tecnica: da una parte Vanoli al posto di Javorcic, in mezzo il traghettatore Soncin; dall'altra Andreazzoli, pronto a fare il suo esordio in rossoverde, dopo essere stato scelto per sostituire Lucarelli. Due nuovi tecnici per due squadre che al momento sono divise da ben 10 punti in classifica. I lagunari hanno infatti un bisogno disperato di punti per allontanarsi dalle zone calde del campionato, le Fere vogliono invece rimanere in zona playoff scacciando via il momento no, fatto di 5 risultati consecutivi sennza vittorie (3 pareggi e 2 sconfitte).