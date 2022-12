Diretta Cagliari-Parma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - A Cagliari arriva il Parma, per una sfida in cui entrambe le squadre sono chiamate al salto di qualità. Il tecnico dei sardi Fabio Liverani si aspetta una risposta di carattere da parte dei suoi ragazzi: "Siamo forti, però bisogna credere più in noi stessi". Punta sulla voglia di reagire pure l'allenatore dei ducali Fabio Pecchia: "Facciamo tesoro della sconfitta con l Modena, ci serve la giusta maturità".