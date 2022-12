Serie B, doppio Pohjanpalo e il Venezia batte la Ternana 2-1

VENEZIA - Il sabato della 15ª giornata del campionato di Serie B si apre allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia dove i padroni di casa vincono per 2-1 contro la Ternana nel giorno del debutto in panchina di Andreazzoli. Mattatore del match il finlandese Joel Pohjanpalo autore di una doppietta (5° gol stagionale, 3° nelle ultime due partite). Al 9' del primo tempo sblocca il risultato proprio Pohjanpalo lesto nel ribattere in rete la sfera dopo che Iannarilli era stato bravo ma parare la prima conclusione del finlandese. Il pareggio degli ospiti arriva su calcio di rigore (arrivato dopo decisione al Var da parte de direttore di gara) al 36' con Falletti che non sbaglia dagli 11 metri eseguendo il cucchiaio. Dal gol del pareggio gli ultimi 10 minuti del primo tempo sono di dominio della Ternana con Bertinato che più volte si è superato salvando i suoi. Nel momento più complicato arriva all'ultima azione del primo tempo (47') l'invenzione di Jonsen che trova sempre Pohjanpalo cinico nel segnare la rete del 2-1. A salvare il Venezia dagli assalti degli avversari ci pensa sempre Bertinato, decisivo: al 72' quando compie un miracolo sulla conclusione da dentro l'area di Agazzi, all'85' sul sinistro da fuori area di Partipilo e al 91' sul tiro di Capanni.