Cagliari-Parma 1-1: Pavoletti salva Liverani, che errore Chichizola

CAGLIARI - Cagliari e Parma (senza Buffon, infortunato) fanno 1-1 in una partita molto bella ed equilibrata per il 15° turno del campionato di Serie B . Gli ospiti hanno sbloccato l'incontro nella parte finale del primo tempo con la rete di Camara , ma poi i rossoblù a inizio ripresa sono riusciti a trovare il pareggio con Pavoletti , che ha sfruttato un incredibile errore del portiere gialloblù Chichizola . Con questo risultato, il Parma di Pecchia è terzo in classifica con 23 punti, (con Genoa e Brescia che hanno una partita in meno) mentre il Cagliari di Liverani , che rimedia il quinto pareggio di fila, occupa il decimo posto a quota 19.

Cagliari-Parma: curiosità e statistiche

Cagliari-Parma 1-1, la partita

La sfida parte subito con occasioni da una parte e dall'altra. Al 19' il Parma trova la rete del vantaggio con l'inserimento di Man su passaggio di Vazquez ma, dopo un check al monitor Var, l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi annulla il gol per un tocco di mano dello stesso Man a inizio azione. Poi, dopo le proteste dei padroni di casa per un intervento dubbio su Lapadula in area di rigore gialloblù, la formazione di Pecchia sblocca davvero il risultato al 44' con il colpo di testa vincente di Camara su cross di Vazquez. Nel secondo tempo, il Cagliari entra in campo con più determinazione e trova il pareggio con Pavoletti, che sfrutta un clamoroso errore di Chichizola: il portiere gialloblù scivola su tentativo di rinvio e regala la palla all'attaccante, che ringrazia e fa 1-1. Dopo il pari, le due formazioni (soprattutto la squadra di Liverani con un paio di chance per Lapadula) hanno diverse e buone occasioni per passare in vantaggio ma non riescono a trovare la via del gol e la partita termina in parità.