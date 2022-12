Spal-Modena 2-3: De Rossi ko nel derby

FERRARA - Il Modena , nonostante l'inferiorità numerica, si aggiudica il derby contro la Spal al Mazza : è 3-2 per la squadra di Tesser il risultato finale. Nel primo tempo, era stata l'autorete di La Mantia a portare in vantaggio gli ospiti, mentre la squadra di De Rossi aveva trovato il pari nella ripresa con Moncini . Ma Falcinelli e un rigore in pieno recupero di Marsura avevano portato a 3 le marcature modenesi, prima che all'ultimo respiro Moncini accorciasse le distanze. Dal 38' ospiti in 10 per il rosso a Diaw .

Primo tempo: rosso a Diaw e autorete La Mantia

Bisogna attendere solamente fino all'8' per annotare la prima occasione, di marca locale: buon lavoro di Celia che, dopo essersi accentrato, mette in mezzo con il destro un buon pallone per il colpo di testa di La Mantia, il portiere Gagno fa buona guardia. La replica modenese arriva al 17', con un tiro cross di Tremolada che per poco non sorprende il portiere Alfonso ma che non centra lo specchio di porta. Ancora Celia al cross per una nuova opportunità ferrarese, e ancora La Mantia che stavolta tenta la girata al volo: Gagno fa sua la sfera. Cambiano gli equilibri in campo al 38' quando Diaw commette fallo di reazione su Esposito e rimedia un rosso diretto, Modena in 10. Anche con l'uomo in meno il Modena ci prova al 40' con Pergreffi che, su punizione di Tremolada cerca la porta di testa, ma Alfonso blocca. Sul fronte opposto al 42' Proia tenta la girata, Gagno respinge col ginocchio. In pieno recupero, al 46', Modena in vantaggio: su calcio d'angolo di Tremolada, La Mantia, nel tentativo di liberare l'area, infila la propria porta, 0-1.

Non basta Moncini a De Rossi: il Modena vince 3-2

Nella ripresa, al 9' si fa vedere il Modena, ma Dalle Mura sventa tutto su Tremolada, ben servito in area da Armellino. Ancora Tremolada al 10' con una punizione insidiosa che passa di poco vicino all'incrocio dei pali. La Spal però aumenta la pressione e, dopo averci provato con Tunjov (12') pareggia al 13' con il gran colpo di testa di Moncini, servito dallo stesso Tunjov, entrato da pochissimo. Ancora Tunjov al 25', potente il suo mancino che termina a lato di pochissimo. Ma è il Modena a centrare il raddoppio, al 27' con Falcinelli che batte Alfonso con un mancino potente, dopo essersi liberato di Valzania. Al 32' il direttore di gara Miele assegna un penalty alla Spal (per un contatto Magnino-Tripaldelli), ma richiamato al Var ritorna sui propri passi. Al 37' il Modena segna su punizione con Gerli, ma non è convalidato per un fallo in attacco di Pergreffi su Alfonso. In pieno recupero, al 94', calcio di rigore per il Modena, per un fallo di Valzania su Oukhadda: se ne incarica Marsura, palla in rete e 1-3. Subito dopo la Spal accorcia con Moncini che anticipa Gagno su cross di Rauti.