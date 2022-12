Serie B, il Palermo sorride con Brunori: vittoria e sorpasso al Benevento

Benevento-Palermo: tabellino e statistiche

Tanto equilibrio e poche occasioni da gol: Benevento e Palermo all'intervallo sullo 0-0

Prova a partire subito forte il Benevento che si affaccia in area avversaria con Farias, tunnel per Masciangelo ma Mateju è bravo a sventare il pericolo e ad allontanare il pallone. Al 6' il pubblico del Ciro Vigorito rumoreggia per l'atterramento di La Gumina da parte di Pigliacelli. Per l'arbitro Baroni tutto regolare. All'11 sanniti pericolosi dal lato destro del campo: Letizia supera Sala e suggerisce per Improta il cui tiro termina alto sopra la traversa. Scollinata la mezz'ora di gioco Farias si rende protagonista di una bella giocata: stop di petto ad eludere la pressione di Sala, tunnel a Gomes e cross in mezzo, Bettella si fa trovare pronto e respinge. Il Palermo ci prova con una scorribanda di Di Mariano sull'out di destra, il suo cross però non trova pronto e reattivo Brunori. Al 37' occasione Benevento con Forte che con il mancino tenta di sorprendere Pigliacelli, ma il portiere rosanero devia in calcio d'angolo. La pressione della squadra di Fabio Cannavaro si fa intensa e al 41' ecco un'altra occasione per la Strega: sponda di Farias per Acampora che ci prova con un piazzato mancino. La sfera finisce di poco fuori dallo specchio della porta. Capovolgimento di fronte repentino con il Palermo che si rende pericoloso con il solito Brunori: tiro dal limite dell'area, Paleari c'è e sventa il pericolo.

Solito Brunori-gol, il Palermo sbanca il Ciro Vigorito: stop per il Benevento di Cannavaro dopo 4 risultati utili di fila

Ripartenza decisa del Palermo nel secondo tempo. Al 9' i rosanero di Corini passano in vantaggio con Brunori: Gomes intercetta il pallone e si lancia in avanti servendo sulla trequarti il pallone a Brunori. Il numero 9 del Palermo avanza e lascia partire una rasoiata insidiosa che finisce in buca d'angolo, Paleari battuto. Cannavaro prova a inserire forze fresche in campo: fuori Forte, Farias e Viviani, dentro Schiattarella, Simy e Tello. Proprio quest'ultimo si rende protagonista due minuti dopo l'ingresso in campo: il numero 8 del Benevento tira però troppo debolmente, nessun pericolo per Pigliacelli. Al 25' occasione Benevento con il tiro al volo di Acampora che non trova lo specchio della porta. Continua nel frattempo la girandola dei cambi: nei padroni di casa dentro Kubica per La Gumina, in casa Palermo entra Broh al posto di Damiani. Poco dopo occasionissima Palermo con una giocata straordinaria di Brunori: il 9 rosanero approfitta di un errore in retropassaggio di Kubica per Paleari e lascia partire un pallonetto da oltre 40 metri con la sfera che si stampa sulla traversa. Palermo vicinissimo al raddoppio. Ancora cambi in casa Palermo: entrano Crivello e Vido in sostituzione di Sala e Valente. A dieci minuti dalla fine l'autore del gol Brunori lascia il posto a Soleri. Negli ultimi minuti il Benevento esercita un pressing asfissiante, il Palermo difende e contrasta. Ancora un cambio nel Benevento: esce Leverbe, fa il suo ingresso in campo Pastina. Al quarto dei sette minuti di recupero occasione Palermo: Vido salta tre avversari e serve Soleri che però non riesce a superare Paleari.