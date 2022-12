Serie B arbitri 16ª giornata, il big match Reggina-Frosinone a Mariani

TORINO - Sono state pubblicate, attraverso un comunicato ufficiale sul sito dell'AIA, le designazioni arbitrali per la 16ª giornata di Serie B. Il big match di giornata, nonchè vero e proprio scontro al vertice, è Reggina-Frosinone, in programma al Granillo giovedì 8 dicembre alle ore 15 (arbitra Mariani). Per Genoa-Sudtirol c'è Giua, Meraviglia per Cosenza-Brescia. Piccinini dirige Cittadella-Bari, Gualtieri arbitrerà La Spal di De Rossi contro il Perugia al Curi. Parma-Benevento sarà affidata a Gariglio, l'anticipo del mercoledì Ternana-Cagliari sarà diretto da Massa. Ecco il quadro completo: