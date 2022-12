Squalificati Serie B, stop di un turno per otto giocatori

TORINO - Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito agli squalificati della quindicesima giornata di Serie B. Sono in tutto otto i giocatori appiedati per un turno, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lega B: Davide Diaw (Modena), Diomande Gondo (Ascoli), Adrian Rus (Pisa), Davide Adorni (Brescia), Lorenzo Dickmann (Spal), Nahitan Nandez (Cagliari), Michael Venturi e Idriz Voca (Cosenza). Per quanto riguarda le società, ammende di 3.000 euro al Modena "per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed un carica batterie per cellulari; sanzione attenuata ex art. 29, comma"; 1.500 euro alla Ternana "per avere, al 38° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS"; infine ammenda di 1.000 euro alla Reggina "per avere, al 3° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".