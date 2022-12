Ternana-Cagliari: cercasi svolta

TORINO - La 16ª giornata di Serie B si apre stasera alle 20.30 con l’anticipo Ternana-Cagliari (domani le altre 9 partite). Entrambe le squadre vivono un momento delicato. Nella Ternana, lo scorso turno ha fatto il suo esordio in panchina Aurelio Andreazzoli che ha rilevato l’esonerato Cristiano Lucarelli. Debutto non felice, ko a Venezia, il primo in B per il tecnico toscano, anche se la squadra ha mostrato un altro piglio rispetto alle ultime uscite e se non ha fatto punti è anche perché ha trovato nel portiere dei veneti, Bertinato, un baluardo insormontabile, autore di svariati interventi prodigiosi. Ma la strada è ancora lunga per ritrovare quella Ternana che quasi due mesi fa con 5 vittorie di fila seppe andare in testa da sola alla Serie B. Il successo manca agli umbri dal 15 ottobre (2-3 a Benevento) ma l’andamento lento delle squadre che inseguono le due di testa consente loro di mantenere la zona playoff, al momento le Fare sono al 7° posto a -7 dalla zona A diretta, cioè dalla Reggina seconda. Andreazzoli, che era stato ufficializzato soltanto 24 ore prima dell’esordio di Venezia, è stato presentato ieri. L’ex tecnico dell’Empoli, vorrebbe “fare il massimo per ottenere il massimo subito”, è la sintesi del suo pensiero, a dimostrazione che il club di patron Bandecchi l’ha scelto per provare a reinserirsi nella lotta per la A diretta. Tuttavia Andreazzoli ha parlato di squadra che deve ritrovare un passo che permetta di garantire i playoff, anche se, ammette, ovviamente gli piacerebbe ripetere quel che fece all’Empoli nel 2017/18, quando subentrò con la squadra a -5 dalla vetta e la portò in A direttamente, senza neanche una sconfitta. Per stasera, davanti non recuperano Donnarumma e Favilli, dunque toccherà ancora a Pettinari fare la prima punta, in via di recupero ma non ancora pronto capitan Defendi. Sull’altro fronte un Cagliari che proprio non riesce a decollare, è 12° a -3 dalla zona playoff e il tecnico Fabio Liverani potrebbe rischiare qualcosa se dovesse tornare con un pugno di mosche dal Liberati, anche se patron Giulini finora l’ha sempre difeso a spada tratta, nonostante il Cagliari venga da 5 pari di fila e come la Ternana non vince dal 15 ottobre (2-1 al Brescia). Due turni fa, il 2-2 in casa della capolista Frosinone quasi profumava di vittoria e aveva puntellato la panchina di Liverani, da lì sembrava si potesse ripartire. Poi, sabato scorso, è arrivato l’1-1 interno col Parma che forse non sarebbe stato neanche ottenuto senza l’incredibile scivolata di Chichizola, il portiere degli emiliani, che ha regalato il pari sardo di Pavoletti. Insomma, l’ennesima occasione mancata che ha fatto scattare nuovamente l’allarme per i sardi. Fra i convocati per la sfida, manca ancora il fondamentale Mancosu. Infortunato assieme a Rog. Out pure Nandez, squalificato e che al mercato di gennaio potrebbe tornare in A: lo vuole il Toro.