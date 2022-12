Ternana-Cagliari 1-0: Falletti dà la prima gioia a Andreazzoli

TERNI - Successo di misura che vale la prima vittoria di Aurelio Andreazzoli da allenatore della Ternana : a decidere è un calcio di rigore in avvio di Falletti. E gli 11 metri si rivelano fatali per il Cagliari anche a parti invertite, visto che nella ripresa Iannarilli ha parato a Pavoletti il penalty del possibile 1-1. La Ternana si porta a 25 punti ed è terza in attesa del resto della giornata. Non si muove invece la classifica del Cagliari , fermo a 19 punti.

La sblocca Falletti su rigore nel primo tempo

Si parte e arriva subito il vantaggio della Ternana: in area Partipilo viene agganciato da Obert, è calco di rigore. Se ne incarica Falletti, palla in rete e 1-0. Al 19' il Cagliari ha una buona occasione con una ripartenza finalizzata da Kourfalidis, Sorensen devia in angolo. Rossoblù ancora al tentativo con Capradossi e Lapadula, senza trovare il pari. Al 33' la Ternana si rende pericolosa con Pettinari di testa su cross di Ghiringhelli. Al 38' replica il Cagliari con Viola che servito bene da Luvumbo, spara alto da ottima posizione.

Iannarilli para il rigore di Pavoletti nella ripresa

Ad inizio ripresa (3') c'è offside nell'azione che porta Palumbo a battere Radunovic con un bel sinistro. Poco dopo, è il Cagliari a essere pericoloso con un'interessante incursione di Luvumbo che supera Sorensen, ma la sua marcia viene murata dalla difesa avversaria. Non si lascia attendere molto la replica della Ternana: Partipilo dapprima riceve un pallone in profondità, poi lo scaglia verso la porta avversaria trovando la deviazione in calcio d'angolo del portiere Radunovic. Ancora Ternana al 18': Radunovic respinge un cross di Falletti, per Agazzi è una sorta di rigore in movimento, ma lo sciupa. Rigore vero e proprio, invece, per il Cagliari al 31': il Var evidenzia un tocco di mano di Di Tacchio in area, se ne incarica Pavoletti, ma Iannarilli capisce tutto e neutralizza. In pieno recupero (91') Cagliari a caccia del pareggio con un bel colpo di testa di Pereiro su cross di Falco. Quest'ultimo, al 94', tenta la conclusione personale: Iannarilli devia in calcio d'angolo.