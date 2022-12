Diretta Reggina-Frosinone ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria è in programma il big match del 16° turno di Serie B tra Reggina e Frosinone, le prime due della classe in una sfida tra due tecnici campioni del mondo. I padroni di casa, guidati da Filippo Inzaghi, cercano l'aggancio alla squadra di mister Fabio Grosso, in vetta con tre punti di vantaggio sugli amaranto. La Reggina presenta il miglior attacco del torneo con 28 gol fatti, il Frosinone invece la difesa meno battuta con 10 reti al passivo.