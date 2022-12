Diretta Genoa-Sudtirol ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Genoa ha raccolto appena due punti nelle ultime 5 giornate e condivide la quarta posizione con Bari, Parma e Brescia. Nel 16° turno di Serie B è impegnato in casa contro il Sudtirol, che ha un solo punto in meno rispetto ai rossoblù e viene da 5 pareggi consecutivi. Sulla panchina del Genoa ci sarà Alberto Gilardino, nuovo tecnico della prima squadra rossoblù scelto dalla dirigenza per sostituire l'esonerato Alexander Blessin. "Sono orgoglioso e motivato di fronte a questa nuova esperienza. Ho trovato un gruppo con grande voglia e disponibilità: in questi due giorni abbiamo lavorato con entusiasmo. In campo serviranno umiltà e sacrificio, contro una squadra molto ben organizzata, per riuscire a imporre la nostra identità. Non vedo l'ora di entrare al Ferraris" ha dichiarato Gilardino ai canali social del club rossoblù.