Serie B, al Barbera manca solo il gol: Palermo-Como 0-0

Ritmi alti e tante occasioni, Vido colpisce il palo. All'intervallo è 0-0

Ritmi subito alti al Barbera con Palermo e Como che provano a proporre gioco a viso aperto. Al 6' prima conclusione verso lo specchio della porta da parte di Cutrone, Pigliacelli raccoglie la sfera tra le braccia. Al 10' risponde il Palermo: cross di Sala, deviazione di Vido e pallone che sbatte sul palo della porta difesa da Vigorito. Un minuto dopo Brunori non approfitta dell'uscita sbagliata di Vigorito: l'attaccante rosanero ci prova due volte ma in entrambe le occasioni trova prima un difensore avversario e poi il portiere dei lariani rientrato tra i pali. Grande intensità in questi primi minuti di gioco. Al 12' occasionissima Como con Mancuso, ma la punta numero 77 a tu per tu con Pigliacelli calcia sul portiere. Le occasioni non mancano da entrambe le parti. Al 23' il tentativo in tuffo sul primo palo di Cutrone su cross di Cerri viene neutralizzato in presa da Pigliacelli. Il Palermo ci prova al 29' con Segre il cui colpo di testa su cross di Sala viene parato da un attento Vigorito. Due minuti dopo rispondono i lariani con Cerri: l'attaccante numero 27 conclude di controbalzo, pallone di poco a lato. Al 33' Como ad un passo dal vantaggio con la conclusione a giro di Mancuso che finisce di pochissimo fuori dal sette. Palermo pericoloso al 37' con Vido che, servito ottimamente da Brunori, spreca calciando debole: presa a terra facile per Vigorito. Al 41' lo stesso portiere del Como si prende un grande rischio superando in dribbling Segre. Il Como ci prova ancora con Cutrone ma il suo velenoso diagonale finisce di poco sul fondo. Al 44' la squadra di Longo ad un passo dal gol ancora in contropiede: Cerri da limite calcia di potenza ma la sfera si alza sopra la traversa.

Pareggio a reti bianche al Barbera

Passano tre minuti dall'inizio della ripresa e Cerri va subito alla conclusione da buona posizione. Tutto fermo però per la posizione in fuorigioco di Cutrone. Il Palermo si rende pericoloso all'8' con Segre, bravo a superare Cagnano ma da pochi passi di testa manda il pallone alto sopra la traversa. Al 19' un contropiede del Como, dopo errore di Gomes, si conclude con un tiro a giro di Mancuso di pochissimo a lato. Brividi per la difesa del Palermo. Al 24' la punizione di Arrigoni finisce alta sopra la traversa. Rosanero che provano a spingere con continuità, Como attento alla fase difensiva e pronto a colpire in ripartenza. Al 33'conclusione di poco a lato di Brunori a tagliare tutta l'area, pericolo scampato per il Como. Squadre stanche nel finale, i ritmi si fanno più blandi e diminuisce la pressione. Al 45' Vigorito non si fa sorprendere dal sinistro dalla distanza di Stulac. Nel secondo dei 4 minuti di recupero ancora Vigorito in presa alta su Stulac. Ci prova nell'ultimo assalto anche il Como con la conclusione potente di Ioannou, respinge Pigliacelli.