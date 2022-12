Dalla palla di spugna ai cubetti di ghiaccio: le multe in Serie B da Pisa a Palermo

TORINO - Il Giudice sportivo, dopo la sedicesima giornata del campionato di Serie B, ha reso noto squalifiche e ammende. Ennesima sanzione per il Palermo, che ha ricevuto una multa di 4 mila euro, perchè dei tifosi rosanero avrebbero lanciato dei cubetti di ghiaccio verso il settore ospiti del Como. Stessa ammenda per la Reggina per aver lanciato in campo un accendino e una bottiglietta d'acqua semipiena in direzione dei calciatori della squadra avversaria. Non va meglio al Pisa (3 mila euro) per aver lanciato in campo una piccola palla di spugna e un petardo. Infine, 1500 euro all'Ascoli per il lancio sul terreno di gioco di un bengala. Per quanto riguarda i calciatori: squalifica di un turno per El Kaouakibi del Benevento, Bellusci dell'Ascoli e Carriero del Cittadella.