Cagliari-Perugia 3-2: doppio Pavoletti e gol di Lapadula

CAGLIARI - Vittoria per tre reti a due del Cagliari sul Perugia . Ben tre su cinque reti nella prima frazione, con il Cagliari che tenta lo strappo con Pavoletti e Lapadula e il Perugia che ricuce dapprima con Strizzolo per poi, nella ripresa, pareggiare su rigore con Casasola . Nel finale però decide il gol di Pavoletti che porta il Cagliari a 22 punti in classifica e lascia il Perugia ultimo a 13.

Lapadula e Pavoletti, poi accorcia Strizzolo. Il primo tempo si chiude 2-1

Al 2' subito brivido in area del Cagliari con Strizzolo che tutto solo davanti al portiere Radunovic colpisce male il pallone sciupando una ghiotta occasione. Pericoloso il Cargliari all'11' con Falco che inventa un gran filtrante per Lapadula la cui conclusione trova un attento Gori a neutralizzare. Al 20' Cagliari in vantaggio: Nandez riceve da una rimessa laterale, controlla il pallone e dalla destra mette in mezzo per Pavoletti il cui colpo di testa si infila in rete, 1-0. La gara si accende: al 27' arriva il raddoppio del Cagliari, con Lapadula che, dopo un rimpallo in area, controlla la sfera e con il mancino batte il portiere avversario Gori. Replica immediata del Perugia: Nandez perde palla, ne approfitta Strizzolo che punta e supera Radunovic e accorcia le distanze, 2-1. In pieno recupero Nandez cerca la conclusione del nuovo allungo: Gori c'è.

Pari di Casasola su rigore, nel finale decide Pavoletti

In avvio di ripresa, ancora Gori, chiamato in causa, risponde al 5' al tentativo di tap-in di Lapadula. Ma al 9' il parziale torna sulla parità: Zappa commette fallo su Strizzolo in area di rigore, penalty per il Perugia che di lì a poco sarà realizzato da Casasola, 2-2. Al 31' Lapadula impegna Gori, ma è tutto fermo per un fallo in attacco dello stesso Lapadula. Al 36' il Cagliari torna avanti con il colpo di testa di Lapadula con palla che, deviata da Gori, colpisce il palo interno e si insacca, 3-2. In pieno recupero, grande occasione per il Perugia, ma Luperini, a tu per tu col portiere Radunovic, impatta male il pallone e la chance sfuma.