Botta… boom, poker Bari al Modena: sorpassato il Genoa

Serie B: risultati, statistiche e classifica

Bari-Modena 4-1, la cronaca

Mignani, reduce da sette risultati utili consecutivi ed orfano di Gigliotti e Cheddira, quest'ultimo in semifinale ai Mondiali in Qatar con il 'suo' Marocco, si affida a Maita, Maiello e Benedetti sulla linea mediana e Folorunsho e Botta sulla trequarti alle spalle di Antenucci. Tesser, che non perde invece da sei incontri e deve fare a meno di Battistella, Piacentini, Poli e Marsura, schiera Armellino, Gerli e Magnino a centrocampo e opta per il tridente formato da Tremolada, Diaw e Falcinelli. L'equilibrio del match dura appena sei giri di lancetta, spezzato dall'eurogol di Rubén Botta, 'nomen omen' nella fattispecie, autore di una sassata mancina dal limite che s'insacca sotto l'incrocio dei pali. Ma la giornata magica dell'argentino ex Livorno, Inter, Chievo e Sambenedettese non finisce qui: al 20', infatti, disegna una pregevole linea di passaggio che manda in porta Folorunsho, il quale, a tu per tu con Gagno, non sbaglia e sigla il 2-0. A complicare il match dei pugliesi è Maiello, che rimedia due ingenui cartellini gialli in pochi secondi e lascia i suoi in inferiorità numerica al 29': l'assalto emiliano non produce tuttavia gli effetti sperati - miracoloso Caprile su Diaw - e il Bari va al riposo forte del doppio vantaggio. La musica non cambia nella ripresa, con i padroni di casa che attendono compatti, non lesinando improvvise ripartenze, e gli ospiti che spingono, difettando di precisione in avanti, come nel caso di Diaw al 52' e del palo colpito (a porta vuota) da Magnino al 63'. In mezzo, al 54', la sfortunata autorete di Cittadini che vale il 3-0. Quindi, al primo di recupero, il poker di Di Cesare al termine di una sgroppata di 70 metri e, al quinto, il gol della bandiera di Diaw su punizione deviata da Terranova.