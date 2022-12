Il Frosinone rallenta, Grosso fermato sullo 0-0 dal Pisa

FROSINONE - Sarà Brescia-Parma il match di chiusura il 17° turno di Serie B , ma arrivano le prima novità al termine del posticipo della domenica con la capolista Frosinone che si ferma, in casa, contro il Pisa. Pari senza reti tra Grosso e D'Angelo con i ciociari che mantengono il primato a quota 36 subendo il rientro a -4 della Reggina; per i toscani un punto che permette l'aggancio al 7° posto con 23 punti. Mantengono la striscia positiva le due squadre: 10 le partite senza sconfitte per i gialloblù, sale a 13 quella dei nerazzurri

Serie B, la classifica

Frosinone-Pisa: la cronaca

Parte forte la capolista che sfiora il vantaggio al 12' con Garritano, al 24' il secondo squillo frusinate arriva con l'incornata di Mulattieri, le dita di Livieri e la traversa salvano i toscani. Poi i padroni di casa calano e la formazione di D'Angelo prova a crescere non riuscendo però mai a spaventare la porta di Turati. All'intervallo è perfetta parità. Nella ripresa gli ospiti partono meglio: Tramoni calcia fuori bersaglio, Morutan sfiora il gol olimpico. La risposta dei ragazzi di Grosso arriva con Insigne, imbucato alla perfezione da una grande giocata di Caso, ma il diagonale non centra lo specchio della porta. I due allenatori provano a cambiare lo spartito con i cambi: in campo Frabotta e Ciervo per i ciociari, i nerazzurri mandano dentro Torregrossa. La partita però non si infiamma, Ravanelli da una parte e Mazzitelli dall'altra ci provano senza troppa convinzioen e al fischio finale è 0-0.

Frosinone-Pisa, tabellino e statistiche