Diretta Brescia-Parma ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Brescia e Parma si affrontano al Rigamonti per l'incontro che chiude il 17° turno del campionato di Serie B. La formazione di Clotet è sesta con 24 punti e può agganciare il Genoa al quarto posto mentre il Parma ha raccolto solo un punto nelle ultime tre giornate ed è a quota 23. "Dobbiamo dare una risposta a noi stessi. Siamo noi i primi a volere le risposte sul campo. Poche parole, ma fatti sul campo. Abbiamo avuto il tempo sufficiente per preparare la gara e dovremo farlo vedere solo sul campo" ha dichiarato l'allenatore del Parma Pecchia in conferenza stampa.