Balata: "Cheddira? Uno spot per la Serie B. Grande soddisfazione per noi"

TORINO - "Cheddira è uno spot per la Serie B? Certo, si tratta di un ragazzo bravissimo nato in Italia che poi ha scelto la Nazionale del Marocco, è motivo per noi di grande soddisfazione. Ci fa estremamente piacere". Ai microfoni di radio Anch'io sport il presidente della Lega Serie B Mauro Balata tesse le lodi di Walid Cheddira, l'attaccante marocchino del Bari in semifinale ai Mondiali con la sua Nazionale. "La scelta di far giocare la B nonostante i Mondiali? I riscontri sono assolutamente positivi - aggiunge Balata - abbiamo battuto i record di ascolti degli ultimi due anni e superato i 500mila spettatori media, scelta che ci ha ripagato. A noi è sembrato più giusto continuare anche durante i Mondiali. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, ma è una scelta che ci sta dando ragione e sta premiando le nostre società". Si torna a discutere di necessarie riforme nel calcio italiano con particolare riferimento al campionato cadetto. Queste le considerazioni di Balata: "Noi abbiamo sette società su 20 che cambiano tutti gli anni, abbiamo tre promosse e quattro retrocesse ed è un'asimmetria, è un fatto oggettivo e distorsivo che genera problematiche. In più - aggiunge Balata - abbiamo problemi di mantenimento di una linea politica che tutti gli anni deve essere riaffermata con obiettivi rinnovati". Lunedì, in consiglio federale, si parlerà di riforme del campionato: "Credo siano necessarie per far evolvere e modernizzare finalmente il calcio italiano, renderlo più competitivo rispetto agli altri sistemi calcistici. Bisogna trovare un equilibrio - sostiene Balata - tra sostenibilità, gestioni sane delle società e produzione di un calcio d'appeal. In più bisogna trovare anche una regolamentazione che consenta di vedere i campionati professionistici in condizione di sicurezza, d'accoglienza e di strutture sempre più adeguate".