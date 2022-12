Pisa-Brescia 3-0, Torregrossa e Gliozzi inguaiano Clotet

PISA - Il Brescia cade 3-0 nella trasferta con il Pisa . Non solo: la squadra di Clotet resta ferma a quota 24 punti e deve registrare il sorpasso ai propri danni proprio da parte dei nerazzurri, che si portano a 26. La squadra di D'Angelo va a segno subito con Torregrossa su calcio di rigore, poi prima dell'intervallo arriva il raddoppio di Gliozzi che nella ripresa calerà il tris dopo che il Brescia era rimasto in 10 per il secondo giallo ad Adorni .

Torregrossa al pronti-via, raddoppia Gliozzi

Pronti via, dopo il minuto di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic, e il Pisa passa in vantaggio: sul cronometro scocca il 4' quando Torregrossa dal dischetto realizza il calcio di rigore assegnato per un tocco di mano di Van De Looi sul colpo di piatto di Jureskin. Proprio quest'ultimo, al 10', va a caccia del raddoppio, dopo un rimpallo in area su un pallone messo in mezzo da Morutan. Dall'altra parte, colpo di testa di Van De Looi deviato in calcio d'angolo, Poi ancora Pisa al 17 con l'incursione di Barba che rimedia solo un calcio d'angolo. Al 20' il raddoppio del Pisa: Morutan con il mancino serve il colpo di testa di Gliozzi che batte il portiere in uscita. La replica bresciana, al 25', è un colpo di testa di Moreo, facile per Livieri. Buona chance per il tris nerazzurro al 27' con Gliozzi che, messo a tu per tu col portiere da Tourè calcia fuori. Il Brescia cerca di riaprirla con il rasoterra dai 25 metri di Viviani, di poco a lato. Al 34' Torregrossa non riesce ad approfittare della respinta di Lezzerini su conclusione di Morutan.

Adorni prende il secondo giallo, Gliozzi firma il terzo gol

Ad inizio ripresa, ci prova subito Karacic dal limite, pallone alto, poi Gliozzi di testa non trova lo specchio. Al 18' si mette ancora più in salita per il Brescia, visto che Adorni, già gravato di un cartellino giallo, interviene duramente su Morutan e si prende la seconda ammonizione di giornata, lasciando gli ospiti in inferiorità numerica. Al 27, da fuori area, ci prova Viviani: è facile per Livieri che si ritrova il pallone tra le braccia. Al 39' Pisa pericoloso con Masucci che schiaccia di testa su punizione di Mastinu, palla alta di poco. Tris nerazzurro al 40': retropassaggio errato di Viviani, Gliozzi fa sua la sfera, supera Papetti e serve Tramoni che insacca il 3-0.