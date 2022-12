Reggina-Bari, Inzaghi e Mignani non si fanno male: termina 0-0

REGGIO CALABRIA - Si chiude senza vinti né vincitori il big match di Serie B tra Reggina e Bari : il triplice fischio del Granillo coglie le due contendenti ancora inchiodate sul punteggio di partenza, dopo una gara caratterizzata da interventi decisivi del Var che annulla una marcatura al Bari e toglie un rigore alla Reggina . Con questo risultato la squadra di Inzaghi non si avvicina più di tanto al Frosinone primo della classe (adesso a +3), mentre il Bari non trova l'aggancio in classifica proprio ai danni degli amaranto e si porta a 30, restando a -3 dalla squadra di Inzaghi.

Dorval segna, il Var annulla

In avvio di partita, la Reggina effettua un paio di incursioni con Menez e Canotto che non vanno a buon fine. Al 12' rete annullata al Var: Botta rilancia, Dorval se ne va in campo aperto e batte il portiere avversario Colombi. Fabbri inizialmente concede la marcatura, ma poi richiamato all'on field review, ravvisa un tocco di braccio e annulla. Al 18' conclusione di Folorunsho, alta di poco. Al 25' pronto l'intervento di Di Cesare su Rivas, a sventare pericoli maggiori. Folorunsho, al 29' ci prova di testa, fuori, al 34' buona occasione per la Reggina con Menez che si gira e lascia partire un gran mancino sul quale il portiere Caprile ci arriva con la punta delle dita deviando in calcio d'angolo. Ancora Reggina al 43': su cross di Hernani Fabbian e Canotto sfiorano la marcatura di un soffio. Proteste Reggina nel recupero per un sospetto tocco di braccio di Mazzotta in area, il Var non ravvisa gli estremi.

Nella ripresa, il Var toglie un rigore alla Reggina

Nella ripresa, Reggina subito pericolosa: Rivas mette in mezzo, arriva Pierozzi la cui conclusione è ribattuta dalla difesa, palla che arriva ad Hernani che tira sfiorando il palo alla destra di Caprile. Al 20' ancora Var in azione: Fabbri assegna un calcio di rigore alla Reggina per un intervento di Mallamo su Gori ma poi il monitor rivela che Mallamo tocca prima il pallone e poi la gamba. Al 32' ci prova nuovamente Folorunsho, palla di poco out. In pieno recupero Reggina pericolosa: Gori anticipa tutti sul primo palo sul cross di Ricci ma non trova la porta.