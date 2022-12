Diretta Genoa-Frosinone ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Genoa e Frosinone si sfidano nel 18° turno del campionato di Serie B. Il Genoa di Gilardino è in quarta posizione con 27 punti e viene dal pareggio sul campo dell'Ascoli mentre il Frosinone di Grosso, migliore difesa del torneo, è primo in classifica con 36 punti, viene dal pari casalingo con il Pisa e, dopo lo 0-0 tra Reggina e Bari, ha l'occasione di allungare in testa alla graduatoria.