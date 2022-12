Nicolussi Caviglia lancia il Sudtirol. De Rossi, colpo in casa Pecchia: Parma ko

PADOVA - Domenica della 18ª giornata del campionato di Serie B che vede il Sudtirol tornare a vincere per 2-0 a casa del Cittadella (3° ko consecutivo) e riportarsi in zona playoff, ad aprire le marcature è stato Hans Nicolussi Caviglia (giocatore di proprietà della Juventus) al 29' con un bel destro a giro da fuori area. Il raddoppio lo ha siglato al 46' Odogwu. Sudtiro che sale all'8° posto (26 punti) agganciando il Parma sconfitto in casa per 1-0 dalla Spal di Daniele De Rossi che torna al successo dopo 4 pareggi e 3 sconfitte: decisivo il gol di Rabbi al 19' oltre al clamoroso salvataggio sulla linea di Esposito all'87'.