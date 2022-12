Serie B, il Palermo sorride con Brunori e Segre. Al Cagliari non basta Pavoletti

PALERMO - Festa Palermo al Barbera. Nella diciottesima giornata di Serie B i rosanero di Corini battono in casa il Cagliari 2-1 con le reti di Brunori su rigore e di Segre . Nel finale segna Pavoletti per i sardi ma non basta. Quarto risultato utile di fila, il Palermo sale a quota 23 punti all'undicesimo posto in classifica, a -3 dalla zona playoff. Profonda delusione per il Cagliari di Liverani fermo a 22 punti.

Palermo avanti all'intervallo, Brunori segna dal dischetto

Al 9' prima occasione del Cagliari: cross in mezzo di Makoumbou e colpo di testa di Pavoletti che però finisce fuori. I sardi spingono ancora e al 18' ci prova Nandez con una conclusione dal limite: palla alta. Scollinata la mezz'ora di gioco, imbucata di Kourfalidis per Lapadula che controlla e calcia. La conclusione viene sporcata favorendo l'intervento di Pigliacelli. Al 35' Nandez aggancia Stulac in area, Maresca assegna un calcio di rigore a favore del Palermo. Dagli 11 metri si presenta il solito Brunori che spiazza Radunovic e porta avanti i rosanero al Barbera. Il Cagliari non riesce a reagire al colpo e a creare pericoli nei minuti finali del primo tempo. In pieno recupero è Sala che sfiora il gol con un tiro di mancino che termina alto di poco sul secondo palo.

Raddoppio rosanero con Segre, illusione Pavoletti. Cagliari ko

Nella ripresa subito il raddoppio del Palermo. All'8' Segre insacca in rete con un colpo di testa direttamente dal corner battuto da Stulac. Il Cagliari sembra sfiduciato, i rosanero adesso sono in pieno controllo del match. Al 16' ci provano ancora i rosanero con Valente che, servito da Brunori, controlla e calcia in porta. Nessun problema per Radunovic che blocca a terra. Dopo la girandola dei cambi, nel finale è ancora il Palermo a farsi vedere in zona offensiva. Brunori tenta la conclusione, Radunovic para senza patemi anche grazie ad una deviazione. Al 41' Palermo ad un passo dal 3-0: Valente mette in mezzo di prima per Di Mariano che calcia a botta sicura ma Radunovic si supera e respinge. Al quinto dei 9 minuti di recupero il Cagliari accorcia le distanze: cross di Luvumbo, Pereiro spizza sul secondo palo e Pavoletti in spaccata mette dentro alle spalle di Pigliacelli. Tre minuti dopo è Di Mariano a ripartire con un'azione personale che si conclude con un tiro troppo alto. Pigliacelli all'ultimo minuto salva i suoi con uno straordinario intervento sulla conclusione di controbalzo di Carboni e mette in corner.