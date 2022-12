Diretta Ascoli-Reggina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ASCOLI - Lunedì di Stanto Stefano con la Serie B che torna in campo con la 19ª giornata (ultima del girone di andata) che la vede aprirsi alle 15 con il match tra Ascoli e Reggina. I ragazzi di Inzaghi puntano a riscattarsi dopo il pareggio casalingo contro il Bari che, comunque, ha consentito alla squadra calabrese di rosicchiare un punto alla capolista Frosinone portandosi sul -3 (33 a 36). L'Ascoli invece è uscito da un periodo complicato tornando a vincere dopo 6 partite (4 pareggi e 2 sconfitte) e vuole tornare in lotta per i Playoff visto che dista un solo punto (25 a 26) dal gruppo che va dal Pisa 5° alla Ternana 8ª.