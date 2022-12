Diretta Frosinone-Ternana ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Alle ore 18, allo stadio Benito Stirpe, il Frosinone affronta la Ternana nel 19° turno del campionato di Serie B . La capolista, guidata in panchina da Fabio Grosso , è reduce dalla sconfitta contro il Genoa e vuole tornare al successo nella gara di Santo Stefano contro gli umbri. Il ruolino di marcia tra le mura amiche è quasi perfetto, con sei vittorie, due pareggi e nessun ko. La Ternana, invece, che ha già cambiato guida tecnica passando da Cristiano Lucarelli ad Aurelio Andreazzoli, vuole i tre punti per accorciare le distanze dalla vetta della classifica.

Frosinone-Ternana: diretta tv e streaming

Frosinone-Ternana, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 18 allo stadio Benito Stirpe e sarà visibile in diretta su Sky, DAZN ed Helbiz Live. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Frosinone-Ternana

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Frabotta; Garritano, Lulic, Boloca; Rohden, Mulattieri, Caso. Allebatore: Grosso.

A disposizione: Loria, Oyono, Kalaj, Monterisi, Cotali, Traore, Oliveri, Insigne, Bocic, Ciervo, Borrelli, Moro.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Mantovani, Sorense, Martella; Agazzi, Proietti, Palumbo; Falletti; Partipilo, Favilli. Allenatore: Andreazzoli.

A disposizione: Krapikas, Corrado, Bogdan, Diakité, Celli, Coulibaly, Paghera, Cassata, Moro, Spalluto, Pettinari.

ARBITRO: Ferrieri Caputo di Livorno.

ASSISTENTI: Di Monte-Trasciatti.

IV UOMO: Doveri.

ASS. VAR: Prenna.