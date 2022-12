Diretta Bari-Genoa ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BARI - La 19 giornata di Serie B si chiude allo stadio San Nicola con il big match tra Bari e Genoa. Entrambe le squadre inseguono la coppia Frosinone-Reggina a quota 30 punti quindi sia per i ragazzi del sampdoriano Mignani e Gilardino si tratta di un vero scontro diretto. I rossoblù stanno vivendo un ottimo stato di forma, 7 punti nelle ultime 3 partite compresa la super vittoria contro il Frosinone capolista. Il Bari invece ha frenato a domicilio (0-0) la Reggina nell'ultima partita, è in striscia positiva da 8 partite consecutive ma ha conquistato solo 2 vittorie in questo filotto di risultati utili.