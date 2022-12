Brescia, non basta Galazzi: il Palermo fa 1-1 con Segre

BRESCIA - Succede tutto in avvio di ripresa: dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 il Brescia passa in vantaggio al 5' con Galazzi , ma si vede riprendere immediatamente dal Palermo con il pari messo a segno da Segre due minuti dopo. Il Brescia sale a 25, una lunghezza dietro c'è il Palermo a 24.

Classifica Serie B

Prima frazione senza reti

Il primo sussulto del match arriva al 5' quando Vido, sugli sviluppi di una punizionete di Van De Looi, trova un attengo Pigliacelli. Check anche del Var per valutare se nel corso dell'azione ci sia stato un fallo di mano, l'arbitro poi fa proseguire. Al 18' il Palermo si rende pericoloso con Marconi che, sugli sviluppi di una punizione di Di Mariano, non riesce a mettere in difficoltà il portiere avversario Lezzerini da due passi. Il Brescia torna a farsi vivo al 21' con un colpo di testa di Moreo sul quale Pigliacelli fa buona guardia; e al 24' con Bianchi che, servito da Van De Looi non trova la conclusione a due passi dalla porta avversaria.

In avvio di ripresa prima Galazzi, poi Segre

Ripresa che parte subito col botto, visto che dopo appena 5' il Brescia passa in vantaggio con Galazzi che, al termine di una ripartenza, controlla e batte Pigliacelli con il sinistro. Il Palermo però replica immediatamente:al 7' con Segre che batte Lezzerini, il check del Var convalida. Al 10' di nuovo Palermo con Vido che, dopo il velo di Brunori, spedisce alto. Al uarto d'ora è la volta di Van De Looi di provarci, con una botta di potenza che si perde a lato di poco. Al 19' è buono il cross di Garofalo per Moreo che non ci arriva per questione di centimetri. Ultimo squillo in pieno recupero con il colpo di testa di Di Mariano, a lato.

Brescia-Palermo: tabellino e statistiche