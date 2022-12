Serie B, Reggina al comando col Frosinone, Ascoli ko. Benevento e Spal: ko per Cannavaro e De Rossi

TORINO - Prosegue la diciannovesima giornata del campionato cadetto: dopo il pari tra Brescia e Palermo , la Reggina batte l' Ascoli (decide un gol di Rivas ). in trasferta e aggancia momentaneamente il Frosinone (in campo alle 18) al comando della classifica. Il Benevento di Cannavaro cade in casa: Lisi e Luperini portano i tre punti nelle casse del Perugia . Vince in trasferta anche il Pisa che espugna il Mazza di misura superando 1-0 la Spal : decide Sibilli . Due a zero del Cagliari ai danni del Cosenza : a segno Lapadula e Lella , nel giorno del ritorno di Ranieri. . Pari tra Venezia e Parma con i ducali che vanno avanti di due con la doppietta di Vazquez ma che vengono ripresi da Pohjanpalo e Pierini . Arrigoni e Mancuso firmano il 2-0 con il quale il Como batte il Cittadella . Vittoria esterna del Modena , che supera il Sudtirol 2-0 con le reti di Magnino e Armellino .

Ascoli-Reggina 0-1

Al 1' Canotto reclama subito un calcio di rigore dopo un cross rasoterra. Ancora Canotto all'8': dribbling su Simic e conclusione che si spegne a lato. Al 24' brivido per l'Ascoli con Botteghin che perde palla, ma è provvidenziale il ripiegamento di Eramo. Ascoli pericoloso al 37': Collocolo serve Dionisi che a sua volta tocca per Gondo la cui conclusione strozzata si spegne fuori. Al 42' bel cross di Menez per Fabbian che non arriva all'impatto di pochissimo. Poi ci prova Collocolo con un'azione personale, ma il pallone termina alto. Ad inizio ripresa ci prova subito Falzerano appena entrato, conclusione debole. Il parziale cambia al 19': in area ascolana si accende una serie di rimpalli, Fabbian prova una conclusione murata da Botteghin, ma il pallone carambola verso Rivas che col piatto mancino batte Leali, Reggina in vantaggio.

Benevento-Perugia 0-2

Al 5' il primo squillo del match quando Dell'Orco, sugli sviluppi di un calcio di punizione ha una doppia chance: respinta la prima, sul fondo la seconda. Dall'altra parte ci prova Acampora, con un mancino potente che si spegne a lato di poco. Al 12' ancora Benevento con un mancino a girare di Tello che, sporcato da Dell'Orco, chiama il portiere Gori a intervenire in tuffo per deviare in angolo. Al 14 ci prova La Gumina con un destro potente, Gori in tuffo controlla l'uscita del pallone. Pericolosissimo il Benevento al 25': Forte che, ricevuta palla da La Gumina, conclude di potenza, ma la palla impatta sul palo, complice la deviazione del portiere. Al 37' ci prova Improta con un sinistro potente che termina a lato, replica Casasola che chiama Paleari all'intervento. Perugia in vantaggio al 41': Casasola serve Lisi che sul secondo palo controlla e batte Paleari, il Var accerta la posizione regolare di Lisi. Al 3' della ripresa ci prova subito (3') Olivieri, Paleari respinge. Sull'altro fronte, paratona di Gori sul calcio di punizione di La Gumina. Ancora Olivieri al 17': tiro a giro che esce di pochissimo. Al 31': rosso diretto per Acampora che ferma con le cattive il cotnropiede di Di Serio, ma il Var ammorbidisce la sanzione, è solo giallo. Al 36' Perugia pericoloso con il neo entrato Melchiorri che in spaccata manda alto di poco. Raddoppio ospite al 38': Melchiorri recupera il pallone e crossa per Luperini che da due passi la mette dentro, 2-0. Nel Benevento allora entra Simy che ci prova subito calciando alto da due passi al 41'. Ancora Melchiorri al 90': palla che sfiora l'incrocio dei pali. In pieno recupero ci prova anche Kouan, alto da buona posizione.

Cagliari-Cosenza 2-0

Lapadula subito pericoloso: l'attaccante dei sardi al 4' e al 6' ci prova ma guadagna solo due calci d'angolo- Al 20' ci prova Falco dai 20 metri con il sinistro, il pallone sbatte sul palo alla destra del portiere ospite Marson. Al 40' lungo check del Var per un possibile tocco con la mano all'interno dell'area del Cosenza, ma al termine del check il direttore di gara Paterna assegna un calcio di punizione a favore del Cosenza. In avvio di ripresa, al 3', pericoloso Rispoli con una girata su corner, attento Radunovic. Cagliari in vantaggio al 20': angolo di Kourfalidis, Lapadula di testa batte Marson, 1-0.Al 33' ci prova Pavoletti di testa, pallone alto. Il Cosenza si fa vivo al 40' con un colpo di testa di poco alto di Vaisanen su corner, poi arriva, al 41', il raddoppio del Cagliari, con Lapadula che serve Lella che dal limite la mette all'angolino, 2-0.

Como-Cittadella 2-0

Vantaggio-lampo del Como: al 4' Cerri serve di tacco per Arrigoni che lascia partire una conclusione di controbalzo che colpisce la parte inferiore della traversa e si insacca, 1-0. Cittadella vicino al pareggio al 16' quando Antonucci riceve in area e, dopo il controllo spara a rete trovando la provvidenziale opposizione di testa di Vignali. Buona chance, al 37' per Embalo che però non riesce a girare di testa in rete da due passi il cross di Carriero. In avvio di ripresa (3') subito Binks: Kastrati respinge. Como vicino al raddoppio su un successivo angolo: Odenthal di testa, palla che sbatte sul palo. Al 21' problema fisico per l'arbitro Guida che lascia la direzione di gara al quarto uomo Gariglio. Raddoppio Como al 27': Cutrone serve Vignali che appoggia per Mancuso che di prima intenzione la mette a fil di palo, 2-0.

Spal-Pisa 0-1

Avvio senza troppi sussulti, al 22' il Pisa è contretto a rinunciare a Torregrossa che esce per infortunio, al suo posto entra Sibilli Pericolosa la Spal al 28' quando, su cross di Tripaldelli, Dickmann trova una conclusione sporca che diventa insidiosissima. Al 37' il Pisa è pericoloso con due conclusioni isidiose di Sibilli, ma Varnier mura tutto. Ancora Pisa, ancora Sibilli al 40', con un suggerimento per Gliozzi che la mette a lato di poco. La Spal ci prova al 42', Rabbi la mette anche in rete ma c'è offside, come rilevato dal Var. Nella ripresa, al 9', il Pisa passa in vantaggio: lo 0-1 lo mette a segno Sibilli con il destro. Al 13' la Spal cerca la replica con Tripaldelli che, fatti fuori due avversari, spedisce di poco alto. Al 17' però si mette in salita per la Spal: Murgia entra in ritardo su Gliozzi e già ammonito rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in 10. Il Pisa prova ad approfittarne con una serie di tentativi: al 25' Marin trova un ottimo Alfonso, bravo anche al 25' su Gliozzi, al 26' Morutan conclude fuori a tu per tu col portiere, al 28' ancora un grande intervento di Alfonso sulla conclusione di Sibilli. Ancora Sibilli al 36', pallone che sfiora il palo. Allo scadere Spal pericolosa con Proia sugli sviluppi di un angolo, grande l'intervento di Liveri che salva tutto.

Sudtirol-Modena 0-2

Modena in vantaggio al 22': Giovannini tenta un tiro cross sul quale, a porta sguarnita, interviene Magnino correggendo in rete, 0-1. Reazione immediata del Sudtirol che va due volte vicino al pareggio con Mazzocchi, doppio salvataggio di Gagno. Al 30' facile per Gagno il tiro debole di D'Orazio. Ad inizio ripresa il Sudtirol ci prova con Casiraghi e De Col, senza successo. Raddoppio del Modena al 36': sugli sviluppi di un calcio d'angolo Falcinelli fa sponda per Armellino che da pochi passi può infilare il pallone nella porta avversaria, 0-2.

Venezia-Parma 2-2

La gara si accende al 7' quando un cross di Haps scavalca Chichizola e impatta sulla traversa. Al 13' il Parma guadagna un angolo con Vazquez, sugli sviluppi Turino ci prova dai 25 metri, altissimo. Al 15' Haps cade in area su pressione di Del Prato, l'arbitro Minelli fa cenno di rialzarsi. Al 31', da ottima posizione, Crnigoj colpisce malissimo e sciupa una ghiotta occasione. Doppia occasione per il Parma al 33' con Man che dapprima chiama il portiere Joronen al miracolo, poi si vede salvato da Ceccaroni sulla linea il secondo tentativo. Al 44' Minelli viene richiamato al Var per un contatto in area Tessman-Sohm, è calcio di rigore che viene trasformato da Vazquez. Subito Valenti in avvio di ripresa, centrale, Joronen la fa sua in due tempi. Raddoppio al 5' con Vazquez che, servito in area di tacco da Man supera Joronen e lo batte da posizione defilata, 0-2. Il Venezia accorcia al 25': Chichizola non trattiene il tiro-cross di Pierini, arriva Pohjanpalo che la spinge in rete. Parma pericoloso al 32': Joronen salva su Man. Al 37' arriva il pareggio del Venezia; conclusione masticata di Pohjanpalo, Pierini fa sua la palla e batta Chichizola, 2-2.

