Serie B, Palermo-Bari 1-0: Corini fa festa con Marconi

PALERMO - Finisce 1-0 l'anticipo della 21ª giornata di Serie B tra Palermo e Bari . C'era grande attesa per una sfida che alla vigilia si preannunciava davvero interessante. Un "derby del sud" che metteva di fronte due formazioni in ottima salute e vedeva uno contro l'altro due tra i migliori bomber della cadetteria: Brunori per i rosanero, a quota 10 reti e grandissimo protagonista della promozione lo scorso anno, e Cheddira dall'altra, capocannoniere di questa Serie B con 12 marcature. Alla fine, però, a deciderla è l'uomo che non t'aspetti: il difensore Ivan Marcon i , bravo a 8' dalla fine a risolvere una mischia furibonda nell'area di rigore biancorossa.

Bari beffato da Marconi, espulso Cheddira

La formazione di Mignani paga a caro prezzo gli errori di misura e le occasioni non sfruttate dinanza a Pigliacelli. La rete del 33enne ex Monza, alla terza marcatura stagionale, la seconda consecutiva dopo il gol al Parma (il primo era arrivato sempre contro i ducali all'andata), permette alla squadra di Corini di conquistare il settimo risultato utile consecutivo e salire a 28 punti in classifica, al nono posto. Per il Bari, invece, che dopo il ko casalingo contro il Genoa aveva conquistato un netto 4-0 sul campo del Parma nell'ultimo turno, si tratta della quarta sconfitta in questa Serie B. Restano dunque tre i punti di distacco dal secondo posto, attualmente occupato da Reggina e Genoa che, però, ora hanno l'opportunità di allungare. Per i pugliesi oltre il danno anche la beffa, con l'espulsione per Cheddira che, già ammonito, sbraccia e colpisce un avversario, finendo anzitempo sotto la doccia nel finale. Il capocannoniere della cadetteria salta così la prossima gara contro il Perugia.

