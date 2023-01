Reggina e Genoa, -3 dal Frosinone: Gilardino batte Cannavaro a Benevento, Inzaghi sorride

In Serie B, nelle partite di sabato 21 gennaio valevoli per la 21ª giornata, la Reggina di Filippo Inzaghi vince 2-1 con la Ternana grazie alla doppietta di Fabbian e si porta al secondo posto, a -3 dalla vetta momentaneamente occupata dal Frosinone di Fabio Grosso ma non riesce a staccare il Genoa. La squadra di Gilardino vince infatti 2-1 in casa del Benevento di Fabio Cannavaro: rossoblù che aprono con il gol di Coda a cui risponde Tello prima della rete decisiva di Puscas al 94'. Daniele De Rossi rimedia un punto in casa contro l’Ascoli, che ha giocato tutto il secondo tempo in 10 dopo il rosso rimediato da Giovane.