Serie B, il Sudtirol vola: battuta la Reggina di Inzaghi. Ko Bari e Parma

Il 22° turno di Serie B, aperto dal successo del Cagliari di Ranieri contro la Spal di De Rossi, regala emozioni e spettacolo con il colpaccio nel match d'alta classifica del Sudtirol contro la Reggina. Il match si accende negli ultimi 10' del primo tempo: apre Odogwu, risponde Menez e parità all'intervallo. Nella ripresa la formazione di Inzaghi riesce a mettere la freccia ma il Var annulla; dall'altra parte invece l'incornata di Odogwu è regolare e Bisoli porta a casa tre punti pesantissimi che valgono il quarto posto. A Bari, senza il capocannoniere Cheddira, i biancorossi cadono in casa contro un ottimo Perugia: decisiva per gli uomini di Castori la doppietta di Di Serio ad un quarto d'ora dal termine. Brusca frenata anche per il Parma che, a sorpesa, va al tappeto sul campo del Cosenza. Lupi subito avanti con Florenzi e capaci di arginare gli emiliani per lunghi tratti. Nei 20' un'ingenuità di Cortinovis lascia i rossoblù in dieci, ma gli uomini di Pecchia non riescono ad approfittarne e il match termina 1-0.

Serie B, i risultati

Vincono Ternana e Como, pari nel derby tra Venezia e Cittadella

Approfitta del passo falso del Parma per riproiettarsi in zona playoff, la Ternana che al Liberati batte per 2-1 il Modena. In 16' i rossoverdi vanno avanti di 2 con Ghiringhelli e Favilli. Nella ripresa Falcinelli accorcia su rigore per i canarini, Tesser suona la carica ma i suoi sprecano e non riescono ad acciuffare il pareggio. L'altro colpaccio di giornata, ma con lo sgaurdo rivolto alla zona salvezza, è quello del Como che affonda il Brescia al Rigamonti nel derby. Rondinelle che chiudono la prima frazione con uomo in meno, espulso Mangraviti per fallo da ultimo uomo su Cutrone. Ad inizio ripresa è Baselli a trovare le rete decisiva, dopo quasi 4 anni di digiuno, che rilancia la squadra di Longo (nel finale padroni di casa in 9 con rosso anche per Papetti). In coda un punto a testa per Venezia e Cittadella che fanno 1-1. Derby intenso al Penzo che nel primo tempo si chiude in equilibrio con i rigori di Pohjanpalo e Antonucci. Nel finale, nonostante il rosso diretto ad Haps, il risultato non cambia fino al triplice fischio.

Serie B, la classifica