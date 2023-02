Diretta Modena-Cagliari ore 20:30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Serie B torna in campo per la 23a giornata e lo fa con l'anticipo di questa sera, venerdì 3 febbraio, tra Modena e Cagliari . Allo stadio Braglia le due squadre si daranno battaglia per cercare di raccogliere il massimo della posta in palio. Sarà anche la sfida tra i due allenatori più esperti della categoria, Tesser e Ranieri , quest'ultimo dal suo arrivo in rossoblù ha risollevato le sorti della squadra portandola all'interno del gruppetto che si gioca i playoff. Leggeremente staccati i canarini, ma con la possibilità di accorciare.

Ranieri in conferenza presenta la partita contro il Modena

Serie B, Modena-Cagliari: dove vedere la partita

La sfida tra Modena e Cagliari, valida per la 23a giornata del campionato di Serie B, sarà visibile sia in streaming live e on demand su Dazn e sia in diretta sui canali Sky Sport Calcio. Inoltre sarà possibile vederla anche su Now e Helbiz Live. La trasmissione dell'eventi sarà fruibile anche attraverso le app dedicate e scaricabili, ma non sarà possibile seguire la partita gratuitamente senza aver sottoscritto un abbonamento.

Le probabili formazioni

Modena: Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti, Armellino, Gerli, Ionita, Falcinelli, Tremolada, Strizzolo. All.: Tesser

Cagliari: Radunovic, Altare, Dossena, Capradossi; Zappa, Rog, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Lapadula Luvumbo. All.: Ranieri

Arbitro: Daniele Perenzoni

Assistenti: Francesco Fiore e Paolo Laudato

IV ufficiale: Giorgio Bozzetto