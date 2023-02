Modena-Cagliari 2-0: gol di Diaw e Bonfanti, Tesser ferma Ranieri

Importante vittoria casalinga per i gialloblù, che 'vedono' i playoff. I rossoblù, invece, in dieci per un tempo l'espulsione di Rog, rimediano la sconfitta dopo tre vittorie e un pari

03 . 02 . 2023 22:29 1 min

Il 23° turno del campionato di Serie B si apre con la vittoria del Modena in casa contro il Cagliari. La formazione di Tesser vince 2-0 contro la squadra di Ranieri e trova il terzo successo nelle ultime 5 giornate, avvicinandosi alla zona playoff. E' Diaw al 25' minuto di gioco del primo tempo a sbloccare il risultato trasformando un calcio di rigore. Poi, dopo l'espulsione di Rog nei minuti di recupero della prima frazione, nella ripresa (all'83') arriva il raddoppio di Bonfanti per il definitivo 2-0 del Modena. I gialloblù agganciano così Palermo e Pisa in ottava posizione con 31 punti. Il Cagliari, invece, si ferma dopo tre vittorie e un pareggio e resta a quota 32. Modena-Cagliari: curiosità e statistiche Da non perdere Modena-Cagliari Tutte le news di Serie B

