Il Cagliari non ci sta: tweet polemico dopo il ko contro il Modena

Il Cagliari perde in terra emiliana. Ranieri esce sconfitto dalla sfida con Tesser , con il Modena che raccoglie tre punti grazie alle reti di Diaw e Bonfanti ., Una partita ricca di emozioni in positivo e in negativo, perché al termine della sfida la società rossoblù non ci ha girato attorno riguardo all'operato dell'arbitro e ha pubblicato un tweet polemico. "Modena e non solo. Vincono i padroni di casa" questo quanto scritto dai sardi subito dopo il 90' della partita del Braglia. Parole poi sottolineate anche dall'allenatore Claudio Ranieri nel post.

Cagliari, le parole di Ranieri sull'arbitraggio

Alcune situazioni non sono piaciute al Cagliari di Ranieri nel corso della partita contro il Modena. Il rosso a Rog, ma non solo, perché a detta dell'allenatore: "Penso che l'arbitro abbia sbagliato fin dall’inizio su qualche fallo e forse dopo è andato un po' in confusione. Il rosso a Rog? Il fallo l'ha subito lui". Toni pacati ma forti del tecnico per sottolineare la direzione della gara, poi smorzati con un "ma è giovane e si farà". Insomma al Cagliari non è andata giù la sconfitta che avrebbe potuto portare, con una vittoria, la squadra a pochi punti dal secondo posto in attesa del resto del programma.