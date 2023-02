Reggina e l'insidia Palermo. Inzaghi: "Hanno fatto un mercato da A"

Invertire la rotta in trasferta. L'input di Filippo Inzaghi per la sua Reggina in vista della sfida contro il Palermo del Barbera. Gli amaranto sono reduci da due sconfitte nelle ultime due uscite esterne e anche per questo contro i rosanero c'è voglia di riscattarsi. La classifica in vetta si sta addensando con diverse squadre che stanno tornando in corsa e quella contro i siciliani è un vero e propio big match. L'obiettivo è cercare di portare a casa i tre punti. Filippo Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Reggina, le parole di Inzaghi

Filippo Inzaghi in conferenza stampa ha voluto porre le attenzioni sul Palermo, prossimo avversario: "Il Palermo ha preso Tutino e Verre, due giocatori di serie A, ha fatto un mercato top. Hanno una squadra importante e un ottimo allenatore ma oggi noi abbiamo otto punti in più e sognare non ce lo vieta nessuno. A Palermo venderemo cara la pelle".

L'allenatore continua sulle defezioni: "Cionek è arrivato ieri pomeriggio dopo alcuni giorni particolari e dovremo valutarlo. Ricci e Camporese non hanno recuperato, mentre proveremo a fare un tentativo per Hernani, ma non sta molto bene". Sui nuovi e i giovani: "Strelec lo valuteremo, ma in generale gli acquisti di gennaio dovranno guadagnarsi il posto. Abbiamo preso giovani bravi e siamo stati fortunati in estate con Pierozzi e Fabbian".