Diretta Parma-Genoa ore 16.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Parma-Genoa e quel sapore di Serie A. Le due squadre hanno una tradizione importante in Italia e questo pomeriggio si affronteranno nella 23^ giornata di Serie B. La classifica delle due squadre è diversa: il Grifone è al secondo posto, distaccato al momento 11 punti dalla capolista Frosinone, mentre i ducali sono in una strada di mezzo in lotta per i playoff.