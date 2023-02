Diretta Genoa-Palermo ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Serie B è pronta a inaugurare il fine settimana calcistico italiano con una sfida di cartello per la 24a giornata. Genoa contro Palermo è una partita dal sapore di Serie A. I rossoblù per rialzarsi dopo la sconfitta (la prima con Gilardino in panchina) con il Parma e i rosanero per dre continuità alla vittoria contro la Reggina. Emozioni, gol e voglia di portare a casa i tre punti da tutte e due le parti, è questo quanto ci si aspetta dalla sfida del Ferraris.