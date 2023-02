Inzaghi e De Rossi, che botte! Reggina e Spal ko, il Frosinone di Grosso corre

Serie B, i risultati del pomeriggio

Terza sconfitta consecutiva per la Spal: il Venezia si impone in casa per 2-1 grazie ai gol di Tessmann e Pierini nel primo tempo, inutile la rete ad inzio ripresa siglata da Dickmann per i biancazzurri. Dopo la conferma degli scorsi giorni, ora la posizione di De Rossi potrebbe essere messa nuovamente in discussione, con la Spal attualmente terzultima e il Venezia che invece stacca proprio gli spallini in graduatoria. Vittoria pesante del Frosinone capolista, che si riporta così a +11 sul Genoa secondo: i ciociari vincono per 3-0 sul Cittadella grazie alle marcature di Moro, Insigne e Mulattieri. Gara in discesa anche per l'espulsione, poco dopo il vantaggio di Perticone tra le fila dei granata. Cittadella che dunque resta a 27 punti, pericolosamente vicino alla zona bassa di classifica.

Pari beffa per il Sudtirol contro il Como: altoatesini avanti con Zaro, ma il pari dei biancoblu che arriva in pieno recupero con il rigore siglato da Cerri. Pareggio importante per la squadra di Longo, delusione per la compagine di Bolzano che in caso di successo sarebbe balzata al terzo posto in solitaria. Con questo 1-1, invece, aggancia al gradino più basso del podio la Reggina, che patisce una sconfitta pesantissima al Granillo contro il Pisa: nerazzurri vittoriosi per 2-0 grazie a Gargiulo e al rigore di Gliozzi, nel finale reggini in 10 per il rosso a Eugene Bouah. Aria pesante in casa Reggina, con la terza sconfitta di fila per i ragazzi di Filippo Inzaghi. Scontro in bassa classifica tra Brescia e Modena vinto dai canarini grazie al rigore di Falcinelli nel finale. Polemiche per alcune decisioni arbitrali controverse, gol annullati e rondinelle che restano dunque a 25 punti e subiscono il quarto ko consecutivo. Continua il momento nero del Benevento: nonostante l'esonero di Cannavaro, le streghe vanno al tappeto alla prima di Stellone in casa del Cagliari. Inferiorità numerica dei sardi di Ranieri per l'ultimo spezzone di gara. A un quarto d'ora dal termine, proprio poco dopo il rosso ad Altare, arriva il gol vittoria di Lapadula. Benevento che resta quindi penultimo a 23 punti.